Berlin - Mehrere Aktivisten der Letzten Generation haben am Samstagvormittag versucht, die Frankfurter Allee in Berlin zu blockieren. Einsatzkräfte der Polizei verhinderten eine Blockade durch „wegschieben und wegdrücken“ der etwa 40 Aktivisten, wie eine Polizeisprecherin am Samstag mitteilte. Die Letzte Generation sprach in einer Mitteilung von „Gewalt und Repression“ vonseiten der Polizei.

Die Beamten stellten den Polizeiangaben zufolge in mehreren Fällen die Personalien von Teilnehmenden der Aktion fest. Die Fahrbahn der Frankfurter Allee ist laut Polizei frei. Neben der unangemeldeten Aktion findet demnach bis 18 Uhr eine angemeldete Demonstration mit dem Titel „Mahnwache zur Klimakrise“ in der Frankfurter Allee statt. Diese Versammlung werde von der Polizei geschützt.