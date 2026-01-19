Eine Drohne hat in Sondershausen für Aufregung gesorgt. Tatsächlich stellt sich der Fall schnell als harmlos heraus. Wofür die Drohne von der Feuerwehr genutzt wurde.

Sondershausen - Eine Drohne der Feuerwehr hat in Sondershausen (Kyffhäuserkreis) einen Polizeieinsatz ausgelöst. Mitarbeiter der Bundeswehr entdeckten das Fluggerät am Himmel und meldeten es der Polizei, wie diese erklärte. Nach einer kurzen Verfolgung stellte sich heraus, dass die Feuerwehr die Drohne am Sonntag zur Suche nach einem vermissten Hund eingesetzt hatte. Ob das Tier gefunden wurde, ist unklar.