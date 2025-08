Dass Polizei und Sanitäter schnell zur Stelle sind, ist wichtig. Im Kreis Harburg kamen sie jedoch wegen eines Unfalls erst deutlich später zum Einsatzgeschehen. Was war da los?

Tostedt - Auf dem Weg zum selben Einsatz sind ein Rettungswagen und ein Polizeiwagen in Tostedt (Landkreis Harburg) verunglückt. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, die beiden Fahrzeuge konnten jedoch nicht mehr weiterfahren, teilte die Polizei mit.

Die Beamten seien am Sonntagmorgen in eine Flüchtlingsunterkunft gerufen worden. Dort waren zwei alkoholisierte Männer im Alter von 31 und 34 Jahren in Streit geraten. Ein Mann habe den Kopf des anderen gegen eine Fensterscheibe geschlagen, worauf dieser ihn mit einem Messer leicht verletzt habe. Beide Beteiligte hätten einen Alkoholwert von über 2 Promille im Blut gehabt. Gegen sie werden Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet, teilte die Polizei mit.