In Papenburg kommt es zu einem größeren Polizeieinsatz. In einem Wohnhaus wird eine Person lebensgefährlich verletzt. Was ist geschehen?

Papenburg - Nach einem versuchten Tötungsdelikt im Landkreis Emsland sucht die Polizei Zeugen. In einem Wohnhaus in Papenburg wurde eine Person am Sonntag mit einem bislang unbekannten Gegenstand lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dort war es zu einem größeren Einsatz gekommen, auch ein Polizeihubschrauber sei für eine Fahndung unterwegs gewesen.

Die verletzte Person wurde ins Krankenhaus gebracht und laut Polizei sofort operiert. Sie schwebt weiterhin in Lebensgefahr. Genauere Angaben zu der verletzten Person sowie zu den Verletzungen machte die Polizei zunächst nicht. Auch die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar und sind Gegenstand der Ermittlungen.