Ein Kajak kentert auf dem Großen Präßnicksee. Seitdem wird ein 63-Jähriger vermisst. Die Suche mit Hubschrauber und Drohne brachte bislang keinen Erfolg.

Joachimsthal - Polizei und Rettungskräfte suchen weiterhin nach dem auf dem Großen Präßnicksee vermissten Kajakfahrer. Der 63 Jahre alte Mann habe am Mittwochmorgen gemeinsam mit seiner Frau auf dem See bei Friedrichswalde (Landkreis Barnim) eine Kajaktour gemacht, teilte die Polizei mit. Aufgrund des Wetters und Wellengangs sei das Boot gekentert.

„Beim Versuch, schwimmend das Ufer zu erreichen, ging der 63-Jährige plötzlich unter und konnte trotz allen Einsatzes seiner Ehefrau auch nicht geborgen werden“, teilte die Polizei weiter mit. Auch mit Hilfe eines Hubschraubers und einer Drohne wurde nach ihm gesucht - bisher ohne Erfolg.