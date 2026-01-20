Acht Raubüberfälle in Berlin innerhalb von drei Monaten – die Polizei geht von ein und demselben Täter aus. Videos sollen den offenbar verkleideten Mann zeigen.

Berlin - Nach einer Serie von Raubüberfällen auf vier Tankstellen und drei Geschäfte in den vergangenen drei Monaten sucht die Kriminalpolizei nun mit Videos nach dem Täter. Sie bittet Zeugen um Hinweise zur möglichen Aufklärung der Fälle in Berlin. Ermittelt wird in acht Fällen, für die derselbe Täter infrage kommt, wie die Polizei mitteilte.

Der Gesuchte habe das Personal in allen Fällen mit einer Schusswaffe oder einem Messer bedroht und dazu aufgefordert, den Kasseninhalt in einen mitgebrachten Beutel zu füllen. Er habe sich mit Faschingsutensilien und Pflastern im Gesicht maskiert. Sein Vorgehen sei auffällig ruhig gewesen, so die Behörde.

Die Überfälle ereigneten sich zwischen dem 5. November 2025 und dem 14. Januar 2026 in Hohenschönhausen, Pankow, Marzahn-Nord, Falkenberg und Hellersdorf.