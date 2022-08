Polizei stoppt mutmaßliche Schmuggler: Fünf Kilo Amphetamine

Bad Bentheim - Drogen im Wert von etwa 50.000 Euro haben Polizisten bei einer Grenzkontrolle in Bad Bentheim in einem Auto gefunden. Die beiden Männer in dem Wagen - 28 und 19 Jahre alt - wurden am Donnerstagabend vorläufig festgenommen, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte. Sie stehen im Verdacht, dass sie rund fünf Kilogramm Amphetamine, abgepackt in sechs durchsichtigen Tütchen, über die Autobahn 30 aus den Niederlanden nach Deutschland schmuggeln wollten.

Ein Richter erließ gegen den 28-jährigen mutmaßlichen Haupttäter einen Haftbefehl. Der 19-jährige Beifahrer kam unter Auflagen frei. Die weiteren Ermittlungen übernimmt nun das Zollfahndungsamt.