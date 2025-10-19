Erst der Fahrer, dann die Beifahrerin: Beide erwischt die Polizei in Erfurt betrunken und bekifft im selben Auto – trotz sichergestellter Schlüssel. Wie es zu dem kuriosen Vorfall kommen konnte.

Erfurt - Schlüssel weg - Problem gelöst? Nicht in diesem Fall: Obwohl die Polizei den Schlüssel eines betrunkenen Autofahrers in Erfurt an sich genommen hat, ist kurze Zeit später dasselbe Auto erneut in eine Verkehrskontrolle geraten. Am Steuer saß diesmal eine 25 Jahre alte Frau - ebenfalls berauscht, wie die Polizei mitteilte. Bereits bei der ersten Kontrolle am Samstag hatte die Frau betrunken auf dem Beifahrersitz des Wagens gesessen. In der Zwischenzeit organisierte sie sich den Zweitschlüssel, hieß es.

In der ersten Kontrolle ergab ein Alkoholtest bei dem gleichaltrigen Mann 1,32 Promille. Zudem soll er noch bekifft gewesen sein und seinen Führerschein bereits wegen anderer Verkehrsdelikte verloren haben. Die Frau war bei der zweiten Kontrolle ebenfalls bekifft und hatte 0,4 Promille intus. Da beide schon bei der ersten Kontrolle nicht mehr fahrtüchtig waren, hatten die Beamten ihnen den Schlüssel weggenommen. Auch der Ersatzschlüssel wurde schließlich sichergestellt.