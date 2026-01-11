Mit quietschenden Reifen durch den Schnee: Die Polizei stoppt zwei junge Männer beim Driften.

Erfurt - Polizeibeamte haben auf einem Parkplatz in Elxleben (Landkreis Sömmerda) bei Erfurt zwei Drifter gestoppt. Laut Polizei drehten die beiden Männer im Alter 19 und 22 Jahren mit ihren Fahrzeugen auf dem verschneiten Grund in hohem Tempo ihre Runden. Die Polizei untersagte ihnen das Driften und erteilte ein Bußgeldverfahren, hieß es.

Driften gilt als riskant und hat auch bereits zu Unfällen, Verletzungen und Toten geführt.