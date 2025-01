Der Polizei werden mehrere, möglicherweise bewaffnete Einbrecher gemeldet. Vor Ort treffen sie dann nur noch einen Mann an. Die Hintergründe sind offen.

Polizei schnappt verletzten Einbrecher in Sohland

Sohland an der Spree - Die Polizei hat in Sohland an der Spree (Landkreis Bautzen) einen schwer verletzten Einbrecher festgenommen. Der 24-Jährige habe sich offenbar bei einem Fluchtversuch verletzt, teilte die Polizei mit. Er sei ins Krankenhaus gebracht worden.

Die Einsatzkräfte waren laut Polizeiangaben zunächst davon ausgegangen, dass sich mehrere, möglicherweise bewaffnete Einbrecher in dem Gebäude im Ortsteil Taubenheim befanden. Das Gebäude sei deshalb am Montagabend umstellt und von einem Spezialeinsatzkommando durchsucht worden. Auch ein Hubschrauber sei zum Einsatz gekommen.

Weitere Tatverdächtige seien nicht gefunden worden. Es werde davon ausgegangen, dass die weiteren Tatverdächtigen geflohen seien. Zu den weiteren Umständen des Einbruchs ermittelt die Polizei.