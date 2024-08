An einigen Schulen in Sachsen ist kurz nach Sommerferien der Schulbetrieb schon wieder gestört. Die Polizei rückt an.

Görlitz - In Ostsachsen läuft an vier Schulen ein Polizeieinsatz. Betroffen sind zwei Schulen in Görlitz sowie jeweils eine in Bautzen und Lauta, teilte die Polizeidirektion Görlitz mit. Hintergründe blieben auf Nachfrage zunächst unklar. Die Polizei wollte nicht bestätigen, dass Bombendrohungen der Anlass waren.

Unklar blieb zunächst, ob der Schulbetrieb am Mittwoch stattfinden konnte. Auf Fotos ist zu sehen, dass die Polizei Straßen absperrte. In Sachsen hatte die Schule am Montag nach den Ferien wieder begonnen.

In Thüringen hatte es zu Beginn des neuen Schuljahres in der vergangenen Woche gleich an mehreren Schulen Bombendrohungen gegeben. Gleichlautende E-Mails gingen von einer identischen Absenderadresse ein. In vielen Städten mussten Schüler und Lehrer Gebäude verlassen, die Polizei durchsuchte die Schulhäuser.

Landesweit seien dabei auch Sprengstoffspürhunde zum Einsatz gekommen, hieß es seitens der Landeseinsatzzentrale der Polizei. Fündig wurden die Beamten aber nicht.