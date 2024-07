Die Polizei ist nicht nur für Menschen in Not da. Im Landkreis Goslar eilen die Beamten einem verletzten Storch zu Hilfe.

Langelsheim - Polizisten haben in Langelsheim im Landkreis Goslar einen verletzten Storch in Sicherheit gebracht. Ein Zeuge hatte das Tier am Morgen am Ortsausgang neben einer Straße entdeckt, wie die Polizei mitteilte. Die alarmierten Beamten sahen demnach, dass der Vogel gefährlich nah an den vorbeifahrenden Wagen stand und nicht mehr fliegen konnte.

Sie fingen das Tier ein und setzten es in einen großen Karton. Anschließend übergaben sie den verletzten Storch an ihre Kollegen aus Salzgitter. Diese brachten ihn schließlich in ein Artenschutzzentrum.