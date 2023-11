Schon vor eineinhalb Wochen gab es einen Einsatz an der Schule in Solingen. Dabei ging es um Drohungen im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg. Jetzt konnte Entwarnung gegeben werden.

Polizei räumt Schule in Solingen - Kein Hinweis auf Gefahr

SEK-Beamte hatten nach Hinweisen auf einen Bewaffneten eine Gesamtschule in Solingen umstellt. Jetzt gibt es Entwarnung.

Solingen - Nach einem Großeinsatz wegen einer angeblich bewaffneten Person an einer Gesamtschule in Solingen hat die Polizei Entwarnung gegeben. Alle Schülerinnen und Schüler hätten das Gebäude verlassen, alle Räume seien durchsucht worden. Dabei sei keine Gefährdung festgestellt worden, sagte ein Polizeisprecher am Freitag.

Alle Schüler seien zu einem kirchlichen Begegnungszentrum in der Nähe gebracht worden, teilte die Stadt mit. Von dort konnten die Größeren selbst nach Hause gehen, die Kleineren wurden nach und nach von ihren Eltern abgeholt.

Eine Zeugin hatte am Morgen nach eigener Aussage eine bewaffnete Person im Bereich der Schule gesehen. Die Polizei hatte den Hinweis sehr ernst genommen und das Gebäude mit Spezialkräften durchsucht.