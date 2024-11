Berlin - Die Berliner Polizei hat einer Bande von Einbrechern das Handwerk gelegt. Die beiden Verdächtigen im Alter von 23 und 49 Jahren fielen Zivilfahndern am Dienstagabend bei zwei Wohnungseinbrüchen im Stadtteil Grunewald auf. Sie wurden schließlich festgenommen, wobei sie einen Polizisten verletzten, wie es von den Beamten hieß. Bei sich hatten die beiden mutmaßliches Diebesgut und Einbruchwerkzeug.

Heute durchsuchten Polizisten dann eine Wohnung der Tatverdächtigen in Lichtenrade und fanden weitere Beweismittel und vermeintliches Diebesgut. Gegen die beiden Einbrecher wurde Haftbefehl beantragt.

Bei dem Einsatz in Lichtenrade wurden in der Nachbarwohnung zwei weitere Männer und eine Frau festgenommen. Sie hielten sich laut Polizei unerlaubt in Deutschland auf.