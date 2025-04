Bremen - Nach dem Sturz einer 33-jährigen Frau aus einem Fenster im zweiten Stock hat die Polizei einen 40-Jährigen festgenommen. Bei dem Mann handele es sich um eine Person aus dem nahen Umfeld des Opfers, teilte die Polizei mit. Die Frau wurde bei dem versuchten Tötungsdelikt lebensbedrohlich verletzt. Nach wie vor befinde sie sich in einem kritischen Zustand.

Nach der Tat in der Nacht zum Donnerstag im Ortsteil Hastedt war zunächst ein 23-jähriger Mann vorläufig festgenommen worden. Er sei inzwischen aus der Haft entlassen worden. Seine mögliche Tatbeteiligung sowie der Tatablauf seien Gegenstand der Ermittlungen.

Anwohner hatten einen Streit in der Wohnung mitbekommen. Kurz darauf beobachteten sie, wie die Frau aus dem Fenster fiel. Den 40-Jährigen nahmen Zielfahnder am Samstagabend in einer Wohnung im Stadtteil Vahr fest. Gegen den Mann wurde Haftbefehl erlassen.