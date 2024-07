Ein Mann ist in Halberstadt dabei gescheitert, Geld in einem Blumenladen zu erpressen. Er wurde festgenommen und sitzt nun in Untersuchungshaft.

Halberstadt - Nach einem versuchten Überfall auf ein Blumengeschäft in Halberstadt hat die Polizei einen 33-jährigen Mann festgenommen. Dieser hatte am Freitagnachmittag versucht, in dem Geschäft Geld zu erpressen, wie die Polizei mitteilte. Der Mann hatte eine Schreckschusspistole und ein Messer bei sich.

Die Geschäftsinhaberin und eine Mitarbeiterin hätten lautstark um Hilfe gerufen, sodass der Täter von seinem Vorhaben abließ, hieß es. Die Geschäftsinhaberin verletzte sich den Angaben zufolge leicht bei einem Sturz, als sie dem Täter aus dem Geschäft folgen wollte. Der Mann sei widerstandslos von Polizeibeamten festgenommen worden. Eine Richterin am Amtsgericht Halberstadt ordnete Untersuchungshaft an. Der Mann wurde in die Justizvollzugsanstalt Halle gebracht.