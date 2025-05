Berlin - Die Berliner Polizei hat einen 16-Jährigen vorläufig festgenommen, der gemeinsam mit einem Komplizen für mehrere Nazi-Schmierereien im Stadtteil Tiergarten verantwortlich sein soll. Laut Polizeibericht alarmierten Anwohner die Beamten am Samstagnachmittag und riefen sie zu einem Mehrfamilienhaus in der Bartningallee: Dort hatten sie mehrere nationalsozialistische Schmierereien in Fluren, Aufzügen und an Wänden entdeckt, eine davon war sechs mal zwei Meter groß.

Ein Zeuge verfolgte die mutmaßlichen Täter bis zur Siegessäule, wo sie in einer Unterführung ebenfalls mit Schmierereien begannen. Auf dem Weg dorthin sollen die beiden zudem wiederholt den Hitlergruß gezeigt und nationalsozialistische Parolen gerufen haben. Polizisten nahmen den 16-Jährigen fest. Dessen Komplize konnte in den Tiergarten flüchten und entkam.

Jugendlicher hat 1,3 Promille intus

Bei der Durchsuchung des Verdächtigen fanden Polizisten ein verbotenes Messer sowie zwei Farbstifte und beschlagnahmten alles. Eine Messung des Atemalkohols des 16-Jährigen ergab einen Wert von rund 1,3 Promille. Nach Feststellung seiner Identität konnte er gehen.

Der Jugendliche muss sich nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung, des Verstoßes gegen das Waffengesetz und der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen verantworten. Die Ermittlungen führt der polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes.