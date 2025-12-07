An dem Vorfall seien HSV-Anhänger beteiligt gewesen, teilte die Polizei mit. Laut Bundespolizei verlief die Anreise der Fußballfans störungsfrei.

Hamburg - Vor dem Anpfiff des Nordderbys in Hamburg zwischen dem Hamburger SV und Werder Bremen hat es laut Polizei eine gewaltsame Auseinandersetzung im Stadion gegeben. An dem Vorfall seien HSV-Ultras beteiligt gewesen, teilte das Lagezentrum der Polizei mit. Einzelheiten konnte der Sprecher auf Rückfrage nicht nennen.

Bundespolizei: Anreise verlief störungsfrei

Die Bundespolizei teilte mit, die Anreise der Fußballanhänger sei störungsfrei verlaufen. Das habe an dem Einsatz von rund 400 Bundespolizisten gelegen und an einer strikten Trennung der Fanlager.

Etwa 1.000 Anhänger von Werder Bremen seien mit Fernverkehrszügen nach Hamburg gereist und hätten sich dann eigenständig zum Stadion begeben, sagte der Sprecher. Weitere rund 1.700 Bremen-Fans kamen demnach in Bussen an den Landungsbrücken in St. Pauli an. Sie mussten ab den Landungsbrücken Sonder-S-Bahnen nutzen, um weiterzufahren.