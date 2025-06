Mehr als 1.300 Verkehrsunfälle unter Einfluss von Alkohol oder Drogen gab es vergangenes Jahr in Sachsen-Anhalt. Die Polizei beteiligt sich deshalb zum ersten Mal an einer bestimmten Aktion.

Polizei kontrolliert verstärkt Alkohol und Drogen am Steuer

In Sachsen-Anhalt führt die Polizei Schwerpunktkontrollen im Straßenverkehr durch. (Archivbild)

Die Landespolizei Sachsen-Anhalt kontrolliert in der kommenden Woche verstärkt auf Alkohol und Drogen im Straßenverkehr. Mit fast 700 Verletzten und 15 Todesopfern im vergangenen Jahr durch Verkehrsunfälle unter Alkohol- oder Drogeneinfluss sieht Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) eine Dringlichkeit: „Mit der erstmaligen Teilnahme an der europaweiten Kontrollwoche "Alcohol & Drugs" bekennt sich Sachsen-Anhalts Landespolizei klar zur Null-Toleranz-Politik gegenüber Alkohol und Drogen am Steuer.“

Im vergangenen Jahr stellte die Polizei in 2.720 Fällen das Fahren unter Alkoholeinfluss und in 2.416 Fällen das Fahren unter Drogeneinfluss fest. Es kam demnach zu insgesamt 1.339 Unfällen, die mit Alkohol- oder Drogeneinfluss zusammenhingen.