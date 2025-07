In der Nähe der Landesgrenze zwischen Brandenburg und Sachsen hält die Polizei ein Auto an. Bei der Kontrolle findet sie eine große Menge Drogen. Gegen den Fahrer wird nun ermittelt.

Tschernitz - Die Polizei hat in der Nähe der Landesgrenze zwischen Brandenburg und Sachsen einen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen. Bei einer Routinekontrolle am Freitagvormittag auf der Bundesstraße 115 bei dem brandenburgischen Ort Tschernitz (Landkreis Spree-Neiße) wurden mehr als 30 Kilogramm Cannabis im Wagen des 30-Jährigen gefunden, wie die Polizei mitteilte. Die Drogen befanden sich demnach verpackt in mehreren Paketen in zwei Reisetaschen.

Die Drogen wurden den Angaben zufolge sichergestellt. Der Verdächtige wurde am Samstag einem Richter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl erließ. Der 30-Jährige sitzt demnach inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen laufen unter anderem wegen Verdachts auf illegalen Drogenhandel.