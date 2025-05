Im Frühling gehen die Biker wieder auf Tour. Um für Sicherheit zu sorgen, kontrolliert die Polizei. So sieht die Bilanz aus.

Halberstadt - Bei einer Verkehrssicherheitsaktion im Harz hat die Polizei gezielt Motorräder kontrolliert. Die Beamten stellten 17 Verstöße fest, wie die Polizei in Halberstadt mitteilte. Wegen Schäden an Reifen und Manipulation an der Abgasanlage wurde zwei Bikern die Weiterfahrt untersagt.

Bei anderen Mängeln wurde den Fahrern eine Frist zum Abstellen gesetzt. In die Kontrolle geriet außerdem ein Lkw-Fahrer, der die Ruhe- und Lenkzeiten nicht eingehalten hatte. Insgesamt wurden 171 Kraftfahrzeuge kontrolliert, darunter 158 Motorräder.

Zusätzlich führten die Beamten Geschwindigkeitskontrollen auf den Landes- und Bundesstraßen im Oberharz durch. Es wurden elf Geschwindigkeitsverstöße bei 429 gemessenen Fahrzeugen geahndet.