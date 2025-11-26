Suche nach Husky Polizei: Husky vor Supermarkt gestohlen
Ein kurzer Einkauf, ein großer Schock: Der Hund eines 38-Jährigen verschwindet vor einem Supermarkt. Die Polizei ermittelt.
26.11.2025, 16:18
Neuruppin - In Neuruppin ist ein angeleinter Hund vor einem Supermarkt gestohlen worden. Wie die Polizei berichtete, hatte ein 38-Jähriger seinen Husky am Dienstagabend vor dem Gebäude angebunden und sich für einige Minuten im Geschäft aufgehalten. Als er zurückkam, war die Hündin weg. Nun ermittelt die Kriminalpolizei wegen Diebstahls des Hundes.