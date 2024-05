Magdeburg - Nach den Schüssen auf eine 51 Jahre alte Frau in Magdeburg hat die Polizei eine eigene Ermittlungsgruppe gegründet. Wie eine Sprecherin der Polizeiinspektion Magdeburg am Donnerstag erklärte, werde derzeit auch an einem Fahndungsaufruf gearbeitet, um nach dem mutmaßlichen flüchtigen Täter zu suchen. Bislang gebe es keine Informationen zu dem Mann, der die Schüsse auf die Frau abgegeben haben soll. Auch die Hintergründe der Tat seien noch unklar. Die Frau war am Montagmorgen durch Schüsse vor einem Wohnhaus im Süden von Magdeburg schwer verletzt worden. Sie befindet sich nach Angaben der Polizei weiter in einem Krankenhaus.