Ein Unbekannter raubt einem jungen Mann die Geldbörse und verletzt ihn dann mit einem Messer am Hals. Die Polizei hat nun eine Mordkommission eingerichtet. Wer kann Hinweise geben?

Nach einem Überfall auf einen Mann in der Göttinger Innenstadt hat die Polizei eine Mordkommission eingerichtet. (Symbolbild)

Göttingen - Nach einem Raubüberfall auf einen 25-Jährigen in Göttingen ermittelt die Polizei wegen versuchter Tötung. Das Opfer habe einen Schnitt am Hals erlitten, der die Halsschlagader nur knapp verfehlte, wie die Polizei mitteilte. Zunächst hatten die Beamten wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, nun hat die Staatsanwaltschaft Göttingen die Tat als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft.

Täter verletzt Opfer mit einem Messer am Hals

Ein bislang unbekannter Täter hatte dem 25-Jährigen nach derzeitigem Ermittlungsstand am vergangenen Freitag in der Innenstadt im Bereich einer Bushaltestelle die Geldbörse geraubt. Das Opfer verfolgte daraufhin den Täter. Dieser drehte sich laut Polizei dann um, hielt ein Messer in der Hand und forderte den 25-Jährigen auf, ihn nicht mehr zu verfolgen. Nach einem kurzen Wortgefecht verletzte er den 25-Jährigen mit einem Schnitt am Hals, wie die Polizei weiter mitteilte.

Staatsanwaltschaft stuft Tat als versuchte Tötung ein

Nach medizinischer Versorgung im Krankenhaus wurde der 25-Jährige demnach zeitnah wieder entlassen. Aufgrund einer rechtsmedizinischen Begutachtung sowie der Bewertung der Staatsanwaltschaft Göttingen wird die Tat nun als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft.

Ein zunächst festgenommener 29-Jähriger wurde wieder entlassen, der Tatverdacht hatte sich nicht erhärtet. Trotz umfangreicher Ermittlungen gibt es laut Polizei bislang keine weiteren Hinweise auf den Täter. Beim Zentralen Kriminaldienst der Polizei Göttingen wurde eine Mordkommission eingerichtet. Die Beamten bitten die Öffentlichkeit um Mithilfe und haben in der Göttinger Innenstadt Infoflyer zum Tatablauf und zur Täterbeschreibung verteilt.