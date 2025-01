In Riesa durchsuchen Polizisten nach einem Amokalarm ein Berufsschulzentrum. Die Schüler harren bis zur Entwarnung in den verschlossenen Klassenzimmern aus.

Polizei gibt nach Amokalarm an Schule in Riesa Entwarnung

An einem Berufsschulzentrum in Riesa hat es einen Amokalarm gegeben. (Symbolbild)

Riesa - Nach einem Amokalarm in einem Berufsschulzentrum in Riesa hat die Polizei Entwarnung gegeben. Es sei keine Gefahrensituation festgestellt worden, teilte die Polizeidirektion Dresden am frühen Abend mit.

Schüler und Lehrkräfte konnten demnach ihre Klassenzimmer verlassen. Dort hatten sie sich bis zur Entwarnung eingeschlossen. In der Schule befanden sich nach Angaben der Polizei etwa 240 Jugendliche, junge Erwachsene sowie Lehr- und Servicekräfte. Rund 230 Polizeibeamte seien im Einsatz gewesen.

Wie der Alarm ausgelöst wurde, sei Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Polizei hatte nach Angaben eines Sprechers alle sechs Häuser, die auf dem Campus stehen, durchsucht.