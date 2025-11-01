Nach Knallgeräuschen im Frankfurter Nordwestzentrum gibt die Polizei Entwarnung. Bis zu acht Menschen wurden beim Verlassen des Gebäudes allerdings leicht verletzt.

Frankfurt/Main - Nach einem Großeinsatz in einem Einkaufszentrum in Frankfurt/Main hat die Polizei Entwarnung gegeben. „Gegenwärtig besteht keine Gefahrensituation mehr“, teilte die Polizei Frankfurt auf der Plattform X mit. Am Nachmittag waren im Nordwestzentrum in Frankfurt-Heddernheim Knallgeräusche gemeldet worden. Laut Polizei hatten daraufhin zahlreiche Besucher das Einkaufszentrum fluchtartig verlassen. Dabei hätten sich bis zu acht Personen leicht verletzt, hieß es.

Die Polizeikräfte hätten Rückstände eines gezündeten Feuerwerkskörpers gefunden, teilten die Beamten weiter mit. „Diese könnten ursächlich für die gemeldeten Knallgeräusche sein, welche das panische Verlassen der Besucher des NWZ ausgelöst haben“, hieß es.

Am Nachmittag war noch unklar gewesen, ob es sich bei dem Geräusch um Böllerlärm oder eventuell um Schussgeräusch handelte. Das Einkaufszentrum wurde deshalb weiträumig abgesperrt und über Stunden durchsucht.