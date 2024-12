Attacke in Magdeburg

Magdeburg - Nach der Todesfahrt über den Magdeburger Weihnachtsmarkt gehen die Ermittler weiter von einem Einzeltäter aus. Hinweise, nach denen ein zweites, möglicherweise tatrelevantes Auto in der Innenstadt gesichtet wurde, hätten sich nicht bestätigt, teilte die Polizei auf X mit. Die Einsatzmaßnahmen dauerten an, es würden unter anderem Durchsuchungen durchgeführt, hieß es weiter. Eine Sprecherin sagte, es laufe eine Durchsuchung in Bernburg. Details nannte sie nicht. „Aktuell haben wir keine Hinweise auf Mittäter.“

Am Freitagabend fuhr ein Auto über den Weihnachtsmarkt in Magdeburg, dabei kamen mindestens zwei Menschen ums Leben, ein Erwachsener und ein Kleinkind. Die Polizei sprach von 15 Schwerstverletzten. Bei dem festgenommenen Verdächtigen soll es sich um einen Arzt aus Bernburg handeln, der aus Saudi-Arabien stammt. Laut Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) raste der Täter mit einem Leihwagen in die Menschenmenge.