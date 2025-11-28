weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  3. Waffensammlung: Polizei findet Waffenarsenal und Cannabis bei 61-Jährigem

Waffen, Munition, Cannabis: Nach einem Notruf stößt die Polizei bei einem 61-Jährigen auf ein ganzes Arsenal. Warum landete der Mann anschließend in einer Fachklinik?

Von dpa 28.11.2025, 12:15
Die Polizei stellt bei einem 61-Jährigen im Kreis Nordhausen kistenweise Waffen sicher. (Archivbild)
Boris Roessler/dpa

Wipperdorf - Mit einem Großaufgebot ist die Polizei zu einem Waffensammler im Kreis Nordhausen ausgerückt. Eine Frau rief die Beamten am Donnerstagnachmittag, nachdem ein 61-Jähriger in seinem Haus mit einer Waffe hantiert hatte, wie die Polizei berichtete. Bei der Durchsuchung des Anwesens wurde eine Vielzahl an Waffen, Waffenteilen und Munition sichergestellt - darunter auch historische Dekowaffen. 

Zudem fanden die Beamten eine größere Menge Cannabis. Der Mann wurde den Angaben nach festgenommen und aufgrund psychischer Auffälligkeiten in ein Fachklinikum gebracht. Die Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz dauerten an, hieß es.