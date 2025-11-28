Waffen, Munition, Cannabis: Nach einem Notruf stößt die Polizei bei einem 61-Jährigen auf ein ganzes Arsenal. Warum landete der Mann anschließend in einer Fachklinik?

Wipperdorf - Mit einem Großaufgebot ist die Polizei zu einem Waffensammler im Kreis Nordhausen ausgerückt. Eine Frau rief die Beamten am Donnerstagnachmittag, nachdem ein 61-Jähriger in seinem Haus mit einer Waffe hantiert hatte, wie die Polizei berichtete. Bei der Durchsuchung des Anwesens wurde eine Vielzahl an Waffen, Waffenteilen und Munition sichergestellt - darunter auch historische Dekowaffen.

Zudem fanden die Beamten eine größere Menge Cannabis. Der Mann wurde den Angaben nach festgenommen und aufgrund psychischer Auffälligkeiten in ein Fachklinikum gebracht. Die Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz dauerten an, hieß es.