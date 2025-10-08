Um die Waffengewalt in Berlin einzudämmen, sollen Verbote in Bussen und Bahnen helfen. Entlang der U-Bahnlinie 8 führt die Polizei nun Kontrollen durch – und wird fündig.

Berlin - Bei einer Kontrolle entlang der U-Bahnlinie 8 hat die Polizei mehrere Waffen sichergestellt. Die Beamten entdeckten ein Cuttermesser, eine Schreckschusswaffe und Pyrotechnik bei Reisenden, wie die Polizei Berlin auf der Plattform X mitteilte. Seit Juli gilt im Berliner ÖPNV sowie an Bahnhofsgebäuden und Bahnsteigen ein Verbot für Waffen und Messer.

Polizisten waren am Montagmorgen gemeinsam mit Mitarbeitern der BVG im Berliner Norden entlang der U8 zwischen den Bahnhöfen Wittenau, Osloer Straße und Gesundbrunnen unterwegs.