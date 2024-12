Die Polizei führt auch auf dem Weihnachtsmarkt in Naumburg verstärkt Kontrollen durch. Bei einem Mann wurden die Beamten nun fündig.

Naumburg - Im Rucksack eines Mannes, der auf den Weihnachtsmarkt in Naumburg (Burgenlandkreis) wollte, hat die Polizei eine Schreckschusspistole gefunden. Beamte kontrollierten den 33 Jahre alten Mann am Mittwochnachmittag auf einem Zuweg zum Markt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Einen Waffenschein konnte der Verdächtige nicht vorweisen. Die Waffe wurde beschlagnahmt. Die Polizei ermittelt wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Den Angaben der Polizei führt die Behörde auf dem Markt wie auf anderen Weihnachtsmärkten in Sachsen-Anhalt verstärkte Sicherheitskontrollen durch. Mit Personen- und Taschenkontrollen sowie sichtbarer Präsenz will Sachsen-Anhalts Polizei die Sicherheit auf den diesjährigen Weihnachtsmärkten gewährleisten.