Seit zwei Wochen wurde eine Seniorin aus Lichterfelde vermisst. Nun wurde die Frau tot aus dem Teltowkanal geborgen.

Kleinmachnow - Eine tote Frau ist aus dem Teltowkanal in Kleinmachnow (Landkreis Potsdam-Mittelmark) geborgen worden. Bei der Toten soll es sich um eine vermisste 73-Jährige aus Lichterfelde handeln, die seit dem 27. Dezember vermisst wurde, wie die Polizei mitteilte. Die Seniorin verließ demnach an dem Tag ihre Wohnung in unbekannte Richtung.

Das Todesermittlungsverfahren führt die Polizei Brandenburg. Bislang gebe es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die Frau wurde den Angaben zufolge am Sonntag aus dem Kanal geborgen. Die Polizei hatte zuvor bei der Suche nach ihr Zeugen um Mithilfe gebeten. Sie soll womöglich auf medizinische Hilfe angewiesen sein, hatte die Polizei im Dezember mitgeteilt.