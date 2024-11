Möckern - Die Polizei hat bei einer Kontrolle eines Autos in Möckern (Jerichower Land) sechs Kilogramm Kokain gefunden und sichergestellt. Eine 45-Jährige wurde festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Neben den Drogen stellten die Beamten am Montag auch einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag fest. Die Frau wurde nun einem Haftrichter vorgeführt und kam in Untersuchungshaft. Gegen die Fahrerin wird wegen des Verdachts des illegalen Handels von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ermittelt.