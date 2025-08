Osnabrück - Nach der Anzeige wegen eines Raubüberfalls ist das Opfer selbst in den Fokus der Polizei geraten. In der Wohnung des 50-Jährigen in Ostercappeln fanden die Beamten bereits am Samstagabend unter anderem eine Indoor-Plantage, größere Mengen Marihuana und Bargeld, teilte ein Polizeisprecher mit.

Der Mann war den Angaben zufolge zuvor in der Wohnung von zwei Männern überfallen worden und befand sich mit Knochenbrüchen in einem Krankenhaus. Dort habe er die beiden mutmaßlichen Täter angezeigt, sagte der Sprecher. Einer der Täter ist dem Opfer möglicherweise bekannt. Ermittelt werde nun nicht nur wegen des Raubüberfalls, sondern auch wegen Drogendelikte, hieß es.