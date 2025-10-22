Was gackert da zwischen den Bäumen? 15 Hühner wurden scheinbar in einem Wald ausgesetzt. Sie haben aber schon ein neues Zuhause gefunden.

Diepholz - Mitten in einem kleinen Wald sind in Diepholz 15 Hühner entdeckt worden, die dem Anschein nach niemandem gehören. Eine Frau habe die Tiere am Dienstag in dem Waldstück nahe der Bundesstraße 69 gefunden, teilte Polizei mitteilte. Aus Sorge, die Tiere könnten auf die Straße laufen, alarmierte sie die Beamten, die das Federvieh einfingen.

Der Bauhof der Stadt übergab die Tiere schließlich dem Tierschutzhof im nahe gelegenen Dickel. Wem die Hühner ursprünglich gehörten und wer sie im Wald aussetzte, ist unklar. „Nachfragen in der Nachbarschaft waren erfolglos, keinem fehlten die 15 Hühner“, teilte die Polizei mit.