Lamspringe - Der Staatsschutz ermittelt gegen mehrere Partygäste, die bei einer privaten Feier in Lamspringe im Landkreis Hildesheim lautstark Nazi-Parolen skandiert haben sollen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hätten mehrere Menschen in einem Garten gefeiert, darunter auch Jugendliche, teilte die Polizei mit. Am späten Freitagabend habe eine Zeugin gehört, dass mehrere Gäste verfassungswidrige Parolen von sich gaben, sie habe dies der Polizei gemeldet. Die Beamten nahmen die Personalien der Feiernden auf und übergaben die Ermittlungen an den Staatsschutz. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.