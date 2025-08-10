An der Bornholmer Straße werden rund zehn Meter Kabel gestohlen. Wer dahintersteckt, ist unklar. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf besonders schweren Diebstahl.

Berlin - Ein Kabeldiebstahl hat vorübergehend Störungen im Berliner S-Bahnverkehr ausgelöst. Nach Angaben der Polizei wurde am Sonntag ein Techniker wegen einer Signalstörung in die Bornholmer Straße gerufen. Dort habe dieser den Kabeldiebstahl gegen etwa 11.30 Uhr entdeckt.

Insgesamt fehlten zehn Meter Kabel, davon acht Meter Signalkabel und zwei Meter Rückleiterkabel. Als Folge davon kam es zu Verspätungen und Einschränkungen der Linien S2 und S25. Inzwischen fahren die Züge der S-Bahn Berlin zufolge aber wieder nach dem gültigen Fahrplan. Es gebe keine Beeinträchtigungen mehr, sagte ein Sprecher.

Der Polizei liegen bislang keine Hinweise auf den Täter vor. Sie ermittelt gegen Unbekannt wegen des Verdachts auf besonders schweren Diebstahl.