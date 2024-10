Bohmte - Nach dem Feuer in einem Wohnhaus ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Brandstiftung. Das Haus in Bohmte nordöstlich von Osnabrück geriet am Donnerstagnachmittag in Brand, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand.

Die Bewohner bemerkten das Feuer den Angaben nach rechtzeitig und retteten sich ins Freie. Als die Feuerwehr eintraf, brannte bereits das gesamte Erdgeschoss. Das Obergeschoss war stark verraucht.

Die Einsatzkräfte löschten den Brand. Die Polizei schätzte den Schaden auf rund 250.000 Euro. Weitere Informationen waren zunächst nicht bekannt.