Gera - Nach Demonstrationen am Tag der Deutschen Einheit in Gera hat die Polizei mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Es gehe unter anderem um Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, sagte eine Polizeisprecherin. Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag hatte es an dem Feiertag zwei Demonstrationen in Gera gegeben - mit 300 und 90 Teilnehmern. Von der kleineren Spontanversammlung soll eine Blockade der größeren Demo ausgegangen sein. Die Polizei versuchte demnach die beiden Lager zu trennen, dabei sei ein Polizist leicht verletzt worden.