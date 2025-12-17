Eine Einbrecherbande sorgt in Neustadt in Sachsen für Angst und Schrecken. Mittlerweile hat die Polizei vier Verdächtige ausfindig gemacht. Die Jugendlichen haben noch einiges mehr auf dem Kerbholz.

Sebnitz - In Sebnitz (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) ermittelt die Polizei gegen vier junge Männer, die etwa 50 Straftaten begangen haben sollen. Vor allem in der ersten Jahreshälfte sollen sie in unterschiedlicher Besetzung an einer Vielzahl von Einbrüchen in Neustadt in Sachsen in eine Schule, eine Lagerhalle und eine Waldhütte beteiligt gewesen sein, hieß es in einer Polizeimitteilung. Es handelt sich um einen 14-Jährigen, zwei 15-Jährige und einen 18-Jährigen.

Bei Durchsuchungen wurden demnach Teile des Diebesgutes bei den Verdächtigen gefunden. Außerdem wurde eine Vielzahl von Waffen, wie Messer, Schlagstöcke, Elektroschocker und verbotene Pyrotechnik, sichergestellt. Die vier Männer müssen sich nun wegen bandenmäßigen Einbrüchen, Einbrüchen mit Waffen sowie Verstößen gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz verantworten.

Derweil ermittelt die Polizei weiter. Es wird geprüft, ob die vier Jugendlichen auch an weiteren Einbrüchen beteiligt waren und ob es noch andere Täter gab, heißt es in der Mitteilung weiter. Bei den Einbrüchen entstand ein Schaden von etwa 80.000 Euro.