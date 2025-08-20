Mitten in der Nacht will der 29-Jähriger über die Stadtbrücke aus Polen nach Frankfurt (Oder) fahren. Bei der Grenzkontrolle wird er entlarvt - und verhaftet.

Frankfurt/Oder - Bei Grenzkontrollen hat die Bundespolizei in Frankfurt (Oder) einen verurteilten Schleuser entdeckt und festgenommen. Der Mann wollte in der Nacht aus Polen über die Stadtbrücke nach Deutschland einreisen, wie die Polizei mitteilte. Bei der Überprüfung fiel auf, dass gegen den 29 Jahre alten Mann ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) vorliegt.

Das Landgericht habe den Mann im Juli 2023 wegen gewerbs- und bandenmäßigen Einschleusens von mindestens 38 Ausländern in sechs Fällen zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt, so die Polizei. Hintergrund der Verurteilung war die Beteiligung an der Einschleusung von fünf afghanischen Staatsangehörigen im September 2023, die nach eigenen Angaben von der Bundespolizei vereitelt wurde. Die Polizei brachte den 29-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt.