Der Schlossplatz in Oranienburg: Dort versammelten sich am Nachmittag einige hunderte Demonstranten eines Protestbündnisses „Gemeinsam für Deutschland“ und Gegendemonstranten. (Symbolbild)

Oranienburg - Aus Protest gegen einen Aufzug des neuen Protestbündnisses „Gemeinsam für Deutschland“ haben sich Menschen in Oranienburg (Kreis Oberhavel) zu einem „Demokratie-Picknick“ versammelt. Die Veranstaltungen am Nachmittag verliefen laut Polizei friedlich.

Für die Gruppierung unter dem Motto „Gemeinsam für Deutschland“ gingen rund 290 Teilnehmer in Oranienburg auf die Straße, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Bei der Gegenveranstaltung mit etwa 150 Menschen wollte ein Demokratie-Bündnis ein Zeichen für eine bunte und vielfältige Gesellschaft setzen. Es kam zeitweise zu verbalen Attacken zwischen beiden Lagern, wie es hieß.

Mit bundesweiten Aktionen in mehreren Städten demonstrierte das Bündnis „Gemeinsam für Deutschland“ am Nachmittag etwa für flächendeckende Grenzkontrollen und ein Ende der finanziellen und militärischen Unterstützung der Ukraine. Den Aufzug in Oranienburg unterstützte das Bündnis „Oberhavel steht auf“ - es war bereits in der Corona-Krise bei Montagsdemonstrationen unterwegs.