Das Auto verschwindet vom Parkplatz in Halle und taucht in Sachsen auf. Der Tatverdächtige versucht noch zu flüchten.

Der Wagen wurde in Halle gestohlen und in Sachsen gefunden. Der Tatverdächtige sitzt in U-Haft. (Symbolbild)

Halle/Naundorf - Nach einem Autodiebstahl in Halle hat die Polizei den Täter in Sachsen dingfest gemacht. Wenige Stunden nachdem das Fahrzeug von einem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses entwendet und zur Fahndung ausgeschrieben worden war, entdeckten es Beamte mit falschem Kennzeichen in Naundorf in Sachsen, wie ein Polizeisprecher in Halle mitteilte. Als der Fahrer kontrolliert werden sollte, flüchtete er zu Fuß. Kurz darauf nahmen die Polizisten den 47-Jährigen fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Halle erließ ein Richter den Haftbefehl, der Mann wurde ins Gefängnis gebracht.

Am gestohlenen Wagen stellten die Beamten Manipulationen an der Mittelkonsole fest, ein Steuergerät war ausgebaut.