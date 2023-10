Bad Salzungen - Zwei Wochen nach einem tödlichen Brand in einer Gartenlaube in Bad Salzungen (Wartburgkreis) ist die Identität des dort aufgefundenen Toten geklärt. Es handle sich um einen 20-jährigen Obdachlosen aus dem Raum Bad Salzungen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dies hätten die Ergebnisse der rechtsmedizinischen Untersuchung bestätigt. Er sei bei dem Brand ums Leben gekommen. Feuerwehrleute hatten den Toten in den Überresten der verbrannten Gartenlaube gefunden. Ursache des Feuers war laut Polizei fahrlässige Brandstiftung.