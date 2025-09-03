Mehr als 100 Kilo Cannabis stellt die Polizei in Werder sicher. Zwei Männer werden festgenommen. Wie die Ermittler der Lieferung auf die Spur kamen.

Zwei Männer im Alter von 34 und 38 Jahren wurden von der Polizei festgenommen. (Symbolbild)

Werder (Havel) - Mehr als 100 Kilogramm Cannabis hat die Polizei in Werder (Havel) beschlagnahmt und dabei zwei Männer festgenommen. Nach Angaben der Ermittler handelte es sich um Ware aus dem europäischen Ausland, deren Lieferung aufgrund von Ermittlungen des Landeskriminalamts und der Staatsanwaltschaft gestoppt wurde.

Das Cannabis war auf verschiedene Weisen verarbeitet worden. Festgenommen wurden ein 34- und ein 38-Jähriger. Bei anschließenden Durchsuchungen in Werder (Havel) sowie in Berlin seien unter anderem Fahrzeuge, Datenträger, Smartphones und eine Schreckschusswaffe sichergestellt worden, hieß es weiter.