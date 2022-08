Polizei beginnt mit Entschärfung von Weltkriegsbombe

Berlin - Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe in Berlin-Friedrichshain haben Spezialisten der Polizei am Donnerstagabend mit der Entschärfung begonnen. Zuvor mussten rund 12.000 Menschen den Sperrkreis von rund 500 Metern um den Fundort herum verlassen. Die Evakuierung dauerte mehrere Stunden bis zum späten Donnerstagabend. Mittels einer Schneideanlage mit Hochdruckwasser sollen nun die zwei Zünder an dem 500 Kilogramm schweren Sprengsatz entfernt und anschließend gesprengt werden.

Mit dem Beginn der Entschärfung wird auch der Schiffs- und S-Bahnverkehr in dem Gebiet unterbrochen, der bis kurz zuvor noch ohne Einschränkungen weiter gelaufen war. Auch der Luftverkehr über dem Gebiet ist unterbrochen.

Die Bombe soll anschließend auf den Sprengplatz der Polizei im Grunewald gebracht werden, auf dem es vor wenigen Tagen gebrannt hat.