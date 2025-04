Hannover - Stefan Politze soll neuer Vorsitzender der SPD-Fraktion im niedersächsischen Landtag werden. Der designierte Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) sagte, er habe vorgeschlagen, Politze am 19. Mai zum SPD-Fraktionsvorsitzenden zu wählen. „Ich halte ihn an dieser Stelle für den idealen Kandidaten“, sagte Lies. Einen Gegenkandidaten soll es nicht geben.

Der Landtagsabgeordnete soll die Nachfolge des designierten Wirtschaftsministers Grant Hendrik Tonne antreten. Lies stellte Tonne zuvor als seinen Nachfolger im Wirtschaftsressort vor. Politze war bereits seit 2017 als Stellvertreter Teil des Fraktionsvorsitzes.

Der 59-Jährige sagte, die Herausforderungen seien groß. Trotzdem blicke er mit Zuversicht auf die zweite Hälfte der Legislaturperiode. „Wir werden all das fortsetzen, was Grant Hendrik Tonne auf den Weg gebracht hat mit Stephan Weil. So werden wir das jetzt auch mit Olaf Lies machen und eine gute zweite Halbzeit haben“, sagte Politze.

Er gilt als erfahrener Bildungspolitiker. Im Jahr 2008 zog der Hannoveraner erstmals in den Landtag ein. Bis zur Wahl in den Landtag arbeitete er als Hauptabteilungsreferent bei den Stadtwerken Hannover. Politze ist verheiratet, ist Vater von fünf Kindern und einem Pflegekind.