Magdeburg - Mit einem Empfang im Garten der Staatskanzlei hat Sachsen-Anhalts Landesregierung rund 150 ehrenamtlich Tätige stellvertretend gewürdigt. „Wir haben über 500.000 Bürgerinnen und Bürger, die ehrenamtlich im Land tätig sind. Das ist fast jeder Vierte“, sagte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU). „Das zeigt, was für einen großen Schatz wir im Lande haben, auf den wir bauen können“, sagte der Ministerpräsident am Samstag bei der Veranstaltung „Politik sagt Danke“ in Magdeburg. Mehrere Ministerinnen und Minister kamen mit den Ehrenamtlichen ins Gespräch.

Haseloff betonte: „Der Staat kann nicht alles organisieren.“ Das eigentliche Leben finde in den Gemeinden, in den Städten, in den Wohnquartieren, an Arbeitsorten wie in Kitas statt - dort werde für Gemeinschaft gesorgt. Haseloff betonte die Bedeutung zwischenmenschlicher Solidarität, die auch in kritischen Phasen für einen möglichst großen Zusammenhalt sorge. Bei Naturkatastrophen wie Hochwassern brauche man einander.

Haseloff hob die Kinder- und Jugendfeuerwehren hervor, die Rettungs- und Hilfsdienste, die sich besonders um den Nachwuchs kümmern würden. Engagierte in Selbsthilfegruppen würden dafür sorgen, dass Schicksale geteilt und Informationen weitergegeben würden. Insbesondere im ländlichen Raum müssten neben den Schülern auch Eltern und Großeltern eine große Last tragen - sie würden dafür sorgen, dass die Kinder zur Musikschule und zum Sportverein oder zu Wettkämpfen kämen. Aber auch für Nachmittagsangebote an den Schulen, die im Stundenkanon nicht vorgesehen seien, dankte Haseloff den ehrenamtlich Engagierten.

Der Ministerpräsident richtete zudem einen Appell an Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, das Ehrenamt durch Flexibilität etwa bei den Arbeitszeiten zu ermöglichen und durch Sponsoring zu unterstützen.