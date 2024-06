Berlin - Torjäger Robert Lewandowski sitzt bei Polens wegweisendem EM-Gruppenspiel gegen Österreich zunächst nur auf der Bank. Der 35 Jahre alte Kapitän hatte das Auftaktspiel seiner Mannschaft gegen die Niederlande (1:2) wegen eines Muskelfaserrisses verpasst, den er sich im letzten Testspiel vor der EM gegen die Türkei zugezogen hatte.

In den letzten Tagen war von einem Comeback des Stürmers vom FC Barcelona am Freitag ausgegangen worden. Trainer Michal Probierz ließ den Einsatz des früheren Weltfußballers am Vortag aber noch offen.

Bei den Österreichern setzte Ralf Rangnick im Angriff auf Rekordnationalspieler Marko Arnautović für den Freiburger Michael Gregoritsch. Der unglückliche Eigentorschütze aus dem Spiel gegen Frankreich, Maximilian Wöber, musste Gernot Trauner weichen.

Polen und Österreich brauchen in der Partie im Berliner Olympiastadion (18.00 Uhr/MagentaTV und ARD) einen Sieg, um gute Chancen auf den Einzug ins Achtelfinale zu haben.