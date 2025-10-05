Seit der Trennung von Cheftrainer Gerardo Seoane hat der bisherige U23-Coach die Verantwortung bei der Borussia übernommen. Dabei soll es bleiben - zumindest in den nächsten Wochen.

Mönchengladbach - Eugen Polanski bleibt erstmal Trainer beim kriselnden Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. „Ich kriege eine sehr gute Unterstützung von allen, aus der Geschäftsführung, vom Trainerteam, von der Mannschaft. Ich habe jetzt auch schon das Signal bekommen, dass ich erstmal weitermachen kann“, sagte Polanski nach dem 0:0 gegen den SC Freiburg. Demnach werde er auch über die Länderspielpause hinweg in verantwortlicher Position bleiben.

Dann spielt Gladbach beim 1. FC Union Berlin. „Ich freue mich auf das Union-Spiel. Da gibt es genug zu tun. Und wenn es länger ist, freue mich nochmal“, sagte Polanski.

Nach der Trennung von Chefcoach Gerardo Seoane hatte der bisherige U23-Coach erstmal die Nachfolge angetreten. Ein Sieg sprang bislang noch nicht heraus: Vor dem Freiburg-Spiel hatte die Borussia unter Polanski 1:1 bei Bayer Leverkusen gespielt und 4:6 gegen Eintracht Frankfurt verloren. Mit drei Punkten nach sechs Spielen liegt Gladbach in der Bundesliga auf dem vorletzten Tabellenplatz.

In Gladbach hat zunächst die Sportdirektoren-Suche Vorrang. Nach dem Rücktritt von Roland Virkus habe die Borussia laut Geschäftsführer Stefan Stegemann bereits „vielversprechende Gespräche“ geführt. „Es gibt schon Kandidaten, wo wir sagen: Die würden wir mit Freude nehmen. Ob das am Ende zum Deal kommt, muss die Realität zeigen“, sagte Stegemann.

Auch auf Polanskis Job wird sich die Entscheidung auswirken: „Am Ende entscheidet natürlich der neue Sportchef mit, wer der Trainer ist“, sagte der Coach.