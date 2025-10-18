Diesmal scheitert Weißenfels vorzeitig. Die Mitteldeutschen verlieren gegen Bamberg - deutlich. In der vergangenen Saison war es die Finalpaarung.

Charles Callison konnte trotz seiner 29 Punkte das Ausscheiden des MBC nicht verhindern.

Weißenfels - Die Basketballer des MBC Syntainics können ihren Pokaltitel nicht mehr verteidigen. Die Weißenfelser gingen am Samstag auf heimischem Parkett gegen den Finalisten der vergangenen Saison, BMA 365 Baskets Bamberg, mit 78:105 (46:50) unter. Es war die erste Pflichtspiel-Niederlage in dieser Spielzeit.

Den größten Anteil am Erfolg der Oberfranken hatten Cobi Williams (22), Ibi Watson (19) und Demarcus Demonia (12). Für die Hausherren erzielten Charles Callison (29), Khyiri Thomas (17) und Marcus Foster (13) die meisten Punkte.

Entscheidung nach dem Seitenwechsel

Die Weißenfelser erwischten den besseren Start und lagen nach sechs Minuten mit 13:9 vorn. Noch im ersten Viertel schafften die Bamberger den Ausgleich. Bis zum 37:37 (17.) verlief die Partie völlig ausgeglichen. Nach dem Seitenwechsel zogen die Bamberger mit einem 11:0-Lauf von 50:46 auf 61:46 (23.) davon und sorgten damit für die Entscheidung sowie für die gelungene Revanche für die in diesem in Weißenfels erlittene Niederlage im Pokalendspiel dieses Jahres.

Die Bamberger profitierten bei ihrem Erfolg von ihrer überragenden Trefferquote aus der Distanz. Von 29 Dreierversuchen landeten 16 im Weißenfelser Korb.